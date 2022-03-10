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لبنان
ما علاقة وزير الاعلام بالفراغ الرئاسي؟
Lebanon 24
10-03-2022
|
22:31
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كتبت " الديار": كلن لافتا تعيين زياد مكاري وزيرا للاعلام خلفا للوزير جورج قرداحي. ووفقا لمصادر مطلعة جاء هذا التعيين على خلفية خشية الوزير سليمان فرنجية من فراغ رئاسي مقبل، ولهذا تراجع عن غياب ممثله عن حكومة ستكون هي السلطة التنفيذية الوحيدة في البلاد!
وكتبت كلير شكر في" نداء الوطن": النائب طوني فرنجية كان يفضّل تسليم الوزير الجديد حقيبة الشباب والرياضة، لا حقيبة الاعلام، في محاولة لإضفاء بعض الحيوية على حقيبة تحاكي اهتمامات جيل الشباب عشية الاستحقاق النيابي. لكن تعقيدات اللحظات الأخيرة حالت دون حصول هذا التبديل، مع العلم أنّ وزير الشباب والرياضة جورج كلاس شغل بالأساس منصب عميد كلية الاعلام، فكان بالامكان اجراء هذا الـswitch بسلاسة ومن دون اعتراضات تذكر. ولكن المحاولة باءت بالفشل حيث يتردد أنّ تغييب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن جولة المشاورات لاجراء التبديل، دفع به إلى التصدي لهذا المشروع، فبقيت حقيبة الاعلام مع «المردة».
يتفق مسؤولون في «تيار المردة» على توصيف الوزير الجديد بـ»الآدمي» الذي يحتل الجانب الانمائي- الاجتماعي حيزاً مهماً من اهتماماته ونشاطاته، فضلاً عن كونه استاذاً جامعياً. ولهذا رسا خيار التوزير عليه كوجه شبابي أكاديمي. وينفي بعضهم أن تكون العودة إلى زغرتا لاختيار ممثلي التيار في الحكومة مرتبطة بالاستحقاق النيابي المنتظر بعد حوالى شهرين، ومع ذلك ثمة من يرى أنّ اختيار وزير من عائلة مكاري التي ينتمي إليها النائب السابق جواد بولس المرشح على لائحة ميشال معوض، لا يمكن فصله أبداً عن الحسابات الانتخابية، خصوصاً وأنّ للوزير الجديد حيثيته وحضوره في العائلة، ولو أنّ قيادياً بارزاً في «التيار» ينفي هذا التصنيف ويقول: «لو كان الأمر كذلك لحصل ذلك مع ولادة الحكومة».
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