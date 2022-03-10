ترشيحات القومي: تحالف مع حزب الله ومقاطعة حردان

كتبت"الاخبار": حتى الآن، حسم الحزب السوري القومي الاجتماعي ــــ قيادة الروشة خمسة مرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، هم: شكيب عبود مرشحاً عن عكار، وليد العازار عن الكورة، أنطون خليل عن المتن الشمالي، رمزي معلوف عن بيروت الثانية وجودت بطرس عن طرابلس، على أن يعقد قريباً مؤتمراً صحافياً لإعلان الترشيحات و"البرنامج النيابي". فيما سقط بتصويت المجلس الأعلى في الحزب، اقتراح ترشيح محمود أبو خليل عن صور. كما تراجع عن ترشيح قومي في دائرة الشوف ــــ عاليه، و"قد يجيّر أصواته لمصلحة لائحة الوزير السابق وئام وهاب" بحسب مصادر في الحزب.في المقابل، لم يحسم "القومي" تحالفاته، باستثناء "ترجيح التحالف مع حزب الله في بيروت الثانية". فيما أدى حسم حزب الله وحركة أمل ضم رئيس الحزب السابق أسعد حردان إلى لائحتهما عن المقعد الأرثوذكسي في حاصبيا ــــ مرجعيون إلى "إرباك كبير بين صفوف الحزبيين الذين قرروا حتى الآن مقاطعة التصويت للائحة".