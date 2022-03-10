محاولة " تمرير تعيين" مدير تلفزيون لبنان

كتبت" نداء الوطن": حاول فريق رئيس الجمهورية امرار تعيين رئيس مجلس ادارة مدير عام تلفزيون لبنان واعضاء مجلس الادارة، في جلسة مجلس الوزراء امس، وهذا الاستعجال هو قبل تعيين وزير الاعلام الجديد زياد المكاري، واقترح لهذا الموقع الوزيرة السابقة غادة شريم كون موقع رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان من حصة الكاثوليك، الا ان الامر لم يمر في الخلوة التي جمعت الرئيسين عون وميقاتي قبل الجلسة حتى لا يتم استفزاز رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية بهذا التعيين.