11
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
10
o
جبيل
11
o
صيدا
12
o
جونية
8
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
11
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
تقدّم في مشروع قانون الدولار الطالبي!
Lebanon 24
10-03-2022
|
23:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت راجانا حمية في الأخبار:
«إذا أردت أن تطاع، فاطلب المستطاع». عند هذه الخلاصة، انتهت الجولة ما قبل الأخيرة من مشروع قانون الدولار الطالبي في اللجان المشتركة. فبعد أشهر من الأخذ والرد بين جلسات اللجان المشتركة واللجنة المصغرة التي انبثقت منها لدرس ملاحظات رئيس الجمهورية ميشال عون، بات بالإمكان القول إن مشروع القانون بات قاب قوسين أو أدنى من الإقرار. إذ لم يبق سوى إدراجه على جدول الجلسة المقبلة للهيئة العامة كي يصبح نافذاً.
إلا أن هذه النتيجة لم تنل رضا أهالي الطلاب الذين يتابعون دراساتهم في الخارج ولم تكن على قدر المعركة التي خاضوها على مدى سنتين، خصوصاً لناحية تعديلين أُدخلا على مشروع القانون، الأول عدم شموله الطلاب الذين لا تملك عائلاتهم حسابات مصرفية وثانيهما سعر الصرف الذي سيعتمد في التحويل من المصارف إلى الطلاب في الخارج.
في النقطة الأولى، لم ينجح المشرعون في جلسة اللجان المشتركة، كما في اللجنة المصغرة، في تخطي ملاحظة عون التي تتعلق باستحالة فرض بند جزائي على المصارف التي تمتنع عن التحويل، في حالة أهالي الطلاب الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية. إذ لم يجد أعضاء اللجنة المصغرة نصاً قانونياً يلزم المصارف بالتحويل بغضّ النظر عن تلك العقدة، ما دفع أعضاء اللجان المشتركة إلى التوافق على اقتصار مشروع القانون على من يملكون حسابات مصرفية، مع التشدد في البنود الجزائية وفق قانون المحاكمات المدنية، لا سيما ما يتعلق منها بمواد «الأوامر على العرائض». إذ بات بالإمكان اللجوء إلى قضاة الأمور المستعجلة والحصول على أحكام قضائية في غضون 24 ساعة. أما من لا يملكون حسابات مصرفية، فلم يكن ممكناً دمجهم، إذ «لا يمكن مقاضاة المصرف بالظنون»، على ما يقول النائب إيهاب حماده. لذلك، وبسبب «الحشرة»، اتخذ الأعضاء مرغمين هذا الخيار.
أما بالنسبة للبند الثاني، فقد بات محسوماً أن زمن الـ1515 أصبح من الماضي، إذ إن غالبية التعاملات باتت إما على سعر المنصة (3900 ليرة) أو سعر دولار المصارف (8000 ليرة) أو وفق سعر صرف دولار السوق السوداء. استفاض أعضاء اللجنة المصغرة في النقاش، علماً أن من بين الحاضرين كان الأمين العام لجمعية المصارف مكرم صادر الذي لم يعلّق على رقم الـ8 آلاف الذي توافق عليه أعضاء اللجنة كسعر وسطي لصرف الدولار، إلا أنه خلال اجتماع اللجان المشتركة عاد النقاش إلى نقطة الصفر، مع محاولة صادر «تحرير» سعر الصرف بالمطلق، ليصبح على أساس سعر الصرف في السوق الموازية. أما ملاحظة الرئيس عون المتعلقة بضم الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في الجامعات اللبنانية إلى القانون أيضاً، فلم يأخذ النقاش فيها حيزاً كبيراً، إذ سرعان ما توافق الأعضاء على اقتصار القانون على من يدرسون في الخارج، وتحديداً منذ ما قبل عام 2020.
تابع
الأكثر قراءة
جيسيكا عازار تخطف الانظار بإطلالة صيفيّة بـ"الشورت" القصير... والجمهور يُعلّق: "كتير هيك" (صورة)
Lebanon 24
جيسيكا عازار تخطف الانظار بإطلالة صيفيّة بـ"الشورت" القصير... والجمهور يُعلّق: "كتير هيك" (صورة)
10:09 | 2022-03-10
10/03/2022 10:09:12
Lebanon 24
Lebanon 24
معلمة لبنانية تعطي الدورس لطلابها بطريقة غير مألوفة... والتفاعل معها مبهر! (فيديو)
Lebanon 24
معلمة لبنانية تعطي الدورس لطلابها بطريقة غير مألوفة... والتفاعل معها مبهر! (فيديو)
02:25 | 2022-03-11
11/03/2022 02:25:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
01:47 | 2022-03-11
11/03/2022 01:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة يتحدث عن ارتفاع فاتورة المحروقات وجدول الاسعار... هذا ما قاله
Lebanon 24
وزير الطاقة يتحدث عن ارتفاع فاتورة المحروقات وجدول الاسعار... هذا ما قاله
09:17 | 2022-03-10
10/03/2022 09:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-03-10
10/03/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2022-03-11
الحكومة تتخطى "قطوع" الميغاسنتر.. هل يسلّم "التيار" بالأمر الواقع؟!
04:58 | 2022-03-11
اجتماعٌ لميقاتي مع "العمالي العام".. هذا ما قيل عن أموال المودعين
05:01 | 2022-03-11
لجميع الموظفين والعسكريين.. إليكم هذا الخبر عن المساعدة الاجتماعية
08:12 | 2022-03-11
هذا ما قاله طليس عن تعرفة بدل النقل!
08:10 | 2022-03-11
محطة للمحروقات تعرضت لاطلاق النار... اليكم التفاصيل
08:05 | 2022-03-11
الطبش: ملتزمة خيار الحريري ولن أترشح
فيديو
"أبو طلال" يطلب يد مذيعة "الجديد" مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
"أبو طلال" يطلب يد مذيعة "الجديد" مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
04:47 | 2022-03-11
11/03/2022 15:16:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب منى واصف.. بونيتا سعادة تتعرّض للهجوم! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب منى واصف.. بونيتا سعادة تتعرّض للهجوم! (فيديو)
04:00 | 2022-03-11
11/03/2022 15:16:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"Geely" تتحدى "بي إم دبليو" بسيارة رياضية مميزة... شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"Geely" تتحدى "بي إم دبليو" بسيارة رياضية مميزة... شاهدوا الفيديو
14:00 | 2022-03-10
11/03/2022 15:16:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact