هل يتم التصويت على الموازنة؟

كتبت" الانباء الالكترونية":إستمر درس موازنة 2022 في لجنة المال والموازنة، إلّا أنّ مصادر مالية استغربت حالة البطء في دراستها بعد انتهاء مجلس الوزراء من إقرارها، وإحالتها إلى مجلس النواب، وتحويلها إلى لجنة المال والموازنة، مشكّكةً بإمكانية الانتهاء من دراستها قبل الانتخابات على الرغم من أنّ المدة التي تفصلنا عن الانتخابات تزيد عن الشهرين، مستطردة: "هل القابلية السياسية جاهزةً للتصويت عليها قبل الانتخابات؟"