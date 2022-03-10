لبنان

هل يتم التصويت على الموازنة؟

Lebanon 24
10-03-2022 | 23:17
A-
A+
Doc-P-929327-637825763911834650.jpg
Doc-P-929327-637825763911834650.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت" الانباء الالكترونية":إستمر درس موازنة 2022 في لجنة المال والموازنة، إلّا أنّ مصادر مالية استغربت حالة البطء في دراستها بعد انتهاء مجلس الوزراء من إقرارها، وإحالتها إلى مجلس النواب، وتحويلها إلى لجنة المال والموازنة، مشكّكةً بإمكانية الانتهاء من دراستها قبل الانتخابات على الرغم من أنّ المدة التي تفصلنا عن الانتخابات تزيد عن الشهرين، مستطردة: "هل القابلية السياسية جاهزةً للتصويت عليها قبل الانتخابات؟"
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:09 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-03-11
04:58 | 2022-03-11
05:01 | 2022-03-11
08:12 | 2022-03-11
08:10 | 2022-03-11
08:05 | 2022-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website