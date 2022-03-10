انسحاب وزير المهجرين من مجلس الوزراء "اعتراضا"

كان مدرجا على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء امس موضوع عرض وزارة المهجرين تفعيل ملف عودة النازحين السوريين الى ديارهم، الا انه لم يسمح للوزير عصام شرف الدين بعرض تقريره حول الموضوع بذريعة انه يحتاج الى وقت، فعمد الى الانسحاب من الجلسة ولحق به الوزير جورج كلاس لاقناعه بالعودة، لكنه رفض، وفق ما كتبت" نداء الوطن".

اما" اللواء" فكتبت: في بند تفعيل عودة النازحين السوريين والذي جهز له وزير المهجرين عصام شرف الدين دراسة وبعدما هم بشرح الدراسة، قاطعه وزير الشؤون الاجتماعية دكتور الحجار الذي قال: قبل تناول الخطة يجب أن نحدد ماهية مرجعية ملف النازحين، لاسيما ان هناك قرارا بأن يكون الملف ضمن مرجعية وزارة. وقال الرئيس ميقاتي ليس مهما أن نحدد المرجعية. وقال الرئيس عون أن هذا الموضوع يستدعي أن نتعاطى معه بجدية وإن الوضع الأمني في سوريا استتب في عدد من المناطق وبإمكان أن يعود النازحون إلى بلدهم ولكن هناك دول تؤخر البت به كي يبقى مادة سياسية. وعندما اراد الوزير شرف الدين إكمال الملف قاطعه الوزير الحجار مجددا، الأمر الذي أثار استياء الوزير شرف الدين الذي انسحب من الجلسة اعتراضا، ولحق به عدد من الوزراء من أبرزهم الوزير جورج كلاس من أجل الطلب إليه العودة إلى قاعة المجلس. وترددت معلومات مفادها أن رئيس الجمهورية قال: مش وقتو هالملف وهو مشروع مكلف. وعلم أن الرئيس ميقاتي اقترح تأليف لجنة برئاسته دعيت إلى الاجتماع الاثنين المقبل ولدى مغادرته قال الوزير شرف الدين أن هناك عدم تجاوب مع خطته. اما الوزير الحجار فقال ردا على سؤال لما جرى بينه وبين شرف الدين: محلولة .

(الصورة بعدسة المصور نبيل إسماعيل)