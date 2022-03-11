لبنان في قلب العاصفة "غريتا": أجواء قطبية "كانونية" بامتياز.. تحضروا للبرد القارس!

يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حاليا بالمنخفض الجوي (Greta) (اللؤلؤة) المصحوب برياح قطبية باردة والمتمركز فوق اوكرانيا والذي يقترب نحو تركيا ويحمل معه أمطارا غزيرة، رياحا شديدة وثلوجا على الجبال المتوسطة، وسيستمر حتى بداية الاسبوع المقبل حيث تلامس الثلوج الـ800 متر شمالا مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية بمعدل وسطي 6 درجات.

وأفادت صفحة "الأرصاد الجية في لبنان" ان العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان حالياً أبرز خصائصها درجات حرارة متدنية جدا، وستكون ذروة تأثيرها بين يوم الجمعة ١١ آذار والسبت ١٢ آذار بطقس عاصف مثلج وبارد.

طقس الجمعة ١١ آذار: طقس غير مستقر عاصف ومثلج تدخل الجبهة القطبية صباحاً تسبب بانخفاض كبير لدرجات الحرارة مع طقس بارد جداً مع رياح قوية جداً نهاراً تصل سرعتها إلى ١٠٠ كلم في بعض هباتها تهطل امطار غزيرة واحتمال تشكل سيول مع عواصف رعدية وتساقط عنيف لحبات البرد خاصةً على الجبال المتوسطة والساحل تتساقط الثلوج على ارتفاع ٩٠٠ متر صباحاً ويمتد تساقط الثلوج مع تقدم ساعات بعد الظهر إلى ٧٠٠ متر شمالاً و ٨٠٠ متر في الوسط و ٩٠٠ متر جنوباً و مع تقدم ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة اكثر خاصة فجر يوم السبت وصباح يوم السبت وتلامس الثلوج ٤٠٠ متر شمالاً من دون تراكم على شكل زخات خفيفة و تتساقط الثلوج في الوسط على ارتفاع ٦٠٠ متر و في الجنوب على ارتفاع ٧٠٠ متر.

طقس السبت ١٢ آذار: طقس غير مستقر عاصف حتى ساعات الظهر مع انخفاض ايضاً على درجات الحرارة وتلامس الثلوج ٤٠٠ متر شمالاً من دون تراكم و تتساقط الثلوج في الوسط على ارتفاع ٦٠٠ متر و في الجنوب على ارتفاع ٧٠٠ متر.

السبت ليلاً والاحد والاثنين: موجة صقيع قوية مع اجواء قارسة البرودة ليلاً ويتشكل الجليد على ارتفاع ٦٠٠ متر.

يبقى تساقط الثلوج حتى ظهر يوم السبت ويتواقف هطول الأمطار بعد الظهر مع موجة صقيع قوية لمدة 3 ايام.

احتمال وارد بنسبة ٨٠٪؜ بأن تلامس الثلوج السواحل الشمالية وارتفاع ٢٠٠ متر جنوباً وان تتراكم يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ١٥ و ١٦ آذار.