دخلوا منزل سيدة سبعينية... وهذا ما سرقوه!

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن دخول مجهولين الى منزل سيدة سبعينية في بعبلبك، وعمدوا على تكبيلها وسرقة محتويات منزلها ومبلغ مالي يقدر بحوالي ٦٠ مليون ليرة.