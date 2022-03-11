لبنان

دخلوا منزل سيدة سبعينية... وهذا ما سرقوه!

Lebanon 24
11-03-2022 | 00:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن دخول مجهولين الى منزل سيدة سبعينية في بعبلبك، وعمدوا على تكبيلها وسرقة محتويات منزلها ومبلغ مالي يقدر بحوالي ٦٠ مليون ليرة.
 
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بعلبك

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