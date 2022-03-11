أمين سر نقابة المحامين يترشح للانتخابات

تقدّم أمين سر نقابة المحامين سعد الدين وسيم الخطيب، أمس الخميس، بطلب ترشحه للانتخابات النيابية عن المقعد السني في دائرة الشوف - عاليه.

ويخوض الخطيب الانتخابات النيابيّة كمستقل وبدعمٍ من بعض قادة تيار "المستقبل" الأساسيين، وذلك ضمن اللائحة التي يشكلها الحزب "التقدمي الإشتراكي" مع حزب "القوات اللبنانية".

ويواجه طرح اسم الخطيب رفضاً من قبل مسؤولين في "المستقبل" ضمن الشوف، إذ يرون أنهم تم اسقاطُ اسمه عليهم، في حين أنهم يعتبرون أنفسهم "الأحق" في خوض الانتخابات النيابية ترشيحاً، رغم قرار الرئيس سعد الحريري بعدم الانخراط في الاستحقاق الانتخابي دعماً أو ترشيحاً لأي شخصية.