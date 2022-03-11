ميقاتي يتابع ملف الامن الغذائي مع مسؤولين دوليين

يشكل ملف الامن الغذائي البند الاساس في كل اجتماعات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي، لتحصين لبنان من اي تداعيات محتملة بسبب الحرب الاوكرانية، ومنع حصول اي نقص في المواد الاساسية لا سيما القمح.

وقد حضر هذا الملف في ثلاثة اجتماعات متتالية عقدها مع كل من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا، المنسقة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، ميلاني هاونشتاين ورئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي ساروج كومار جاه.

ميقاتي دعا "الأمم المتحدة الى تكثيف التحرك الدولي لمؤازرة لبنان في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها، وان تتطرق الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن في السابع عشر من اذار الحالي الى هذا الوضع تحديدا".

كما طلب دعم البنك الدولي للبنان لمواجهة تداعيات الحرب في اوكرانيا على الأمن الغذائي اللبناني.

وطلب رئيس الحكومة من رئيس البعثة الديبلوماسية لجمهورية كازاخستان في لبنان ايرجان كاليكينوف امكان تزويد كازاخستان لبنان بالقمح.