الأدوية مقطوعة.. فهل يكون الحل برفع الدعم؟

اكد نقيب الصيادلة جو سلوم "اكثرية الادوية مقطوعة وحتى لو وجدت فالمواطن ليس لديه القدرة على شرائها بسبب ارتفاع الاسعار الكبير والدعم الجزئي المتبقي لها".وكشف في حديث لصوت لبنان ان "الحل يكمن في رفع الدعم عن الادوية وايجاد البديل اي البطاقة الدوائية التي تتيح للمواطن اللبناني القدرة على شراء الدواء من الصيدليات اضافة الى دعم الصناعة المحلية التي هي عصب السياسة الدوائية واسعارها متدنية مقارنة مع الاسعار الاخرى".واوضح ان "رفع الدعم هدفه توفر الدواء، فالدعم مرتبط بفتح اعتمادات مسبقة من مصرف لبنان وبالتالي اكثر من نصف الادوية مقطوع بسب التأخر في هذه العملية لكن يجب ان نطالب به بالتزامن مع اقرار البطاقة الدوائية".واعتبر ان "الصناعة المحلية يجب ان تكون البديل الاوحد وحجر الزاوية في السياسة الدوائية".ورداً على سؤال حول تجاوب وزارة الصحة مع مطالب المقابة، قال: "وزارة الصحة تعمل جاهدة في تأمين الدواء، لكن الموضوع يتعداها وهو بيد الدولة التي يجب عليها وضع سياسة طوارئ دوائية والدعوة الى مؤتمر مانحين لدعم البطاقة ".