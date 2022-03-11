"الإشتراكي" و"القوات" يسعيان لحسم هذا الأمر

ما زال الحزب "التقدمي الإشتراكي" و"القوات اللبنانية" يسعيان لحسم اسم المرشح عن المقعد الماروني الثالث في الشوف والمرشح عن المقعد الماروني الثاني في عاليه.

وفعلياً، فإنّ الغربلة بشأن الأسماء مستمرّة وسيتم الإعلان عنها قريباً، في حين أنّ الاتصالات السياسية تشير إلى أن التأخر في الإعلان عن هذين المرشحين سببه عدم التوافق بين "القوات" و "الإشتراكي" في مرحلة من المراحل التفاوضية، على الجهة الأساسية التي يحقّ لها طرح اسميهما وتبنيه .

وحتى الآن، فإنّ الأسماء المؤكدة ضمن اللائحة التي يدعمها "الإشتراكي" و"القوات" في الشوف عاليه، جاءت على النحو التالي:

1- تيمور جنبلاط (اشتراكي - الشوف - درزي)

2- مروان حماده (اشتراكي - الشوف - درزي)

3- بلال عبدالله (اشتراكي - الشوف - سني)

4- سعد الدين الخطيب (مستقل - الشوف - سني)

5- جورج عدوان (القوات - الشوف - ماروني)

6- حبّوبة عون (الاشتراكي - الشوف - ماروني)

7- فادي معلوف (الأحرار - الشوف - كاثوليكي)

8- نزيه متى (القوات - عاليه - أرثوذكسي)

9- راجي السعد (اشتراكي - عاليه - ماروني)

10- أكرم شهيب (اشتراكي - عاليه - درزي)