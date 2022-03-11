تواصل بين "التيار" والحزب للتهدئة؟

قالت مصادر مطلعة ان الساعات الماضية شهدت تواصلا رفيعا بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" بعد التصعيد الذي حملته كلمة الامين العام لـ"حزب الله السيد حسن نصرالله الاخيرة تجاه العهد.

واشارت المصادر الى أن" التيار" اراد الاستفسار عن سبب التصعيد الكامن بين اسطر خطاب نصرالله تجاه الرئيس ميشال عون شخصيا ، إذ دعاه الى اتخاذ موقف جريء في يخص العروض الروسية بشإن النفط.

وما قاله نصرالله في خطابه "أناشد فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس ‏الوزراء والحكومة والوزارة المعنية لأن هذا لديه السلطة التنفيذية، تفضلوا خذوا ‏هذا القرار وتحملوا المسؤولية وقولوا نعم، وإلا غدا لا يوجد حل، يوجد طوابير ‏ذل، ستعود الناس وتطلق النار بعضها على بعض على محطات البنزين، على ‏كل حال الناس عانت خلال الفترة الماضية، ستعود الدولة مضطرة أن تنزل ‏الجيش ويتقاتل مع الناس، والله هو العليم الى أين سيذهب البلد".