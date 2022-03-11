لبنان

تنسيق انتخابي "تحت الطاولة" في زحلة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-03-2022 | 01:45
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تشهد الأجواء الإنتخابية في دائرة البقاع الأوسط تنسيقاً "تحت الطاولة" بين اللوائح التي من المفترض أن تكون على خصامٍ إنتخابي .

وفي التفاصيل فإن رئيس بلدية كبرى في دائرة قضاء زحلة يلعب دور الوسيط أو ضابط الإرتباط ، إذ حمل طرحاً يناسب "لائحة ممانعة" وأخرى "مستقلة" ، ويرمي هذا الطرح الى قيام "اللائحة المستقلة" بترشيح ماروني Light ، أي "ضيفا إنتخابيا" خدمةً للمرشح الماروني "الممانع" ، في المقابل تقوم "اللائحة الممانعة" باختيار  كاثوليكي Super Light خدمةً لكاثوليكي "اللائحة المستقلة".

 ووفق المعطيات فان المرحلة الأولى من الإتفاق تمت بترشيح الماروني ، بإنتظار المرحلة الثانية عند اختيار" اللائحة الممانعة" للمرشح الكاثوليكي .

المصدر: لبنان 24

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