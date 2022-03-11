لبنان

في دائرة انتخابية مفصليّة.. هذا ما تُخطّط له "الجماعة الإسلامية"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-03-2022 | 02:15
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كشفت اتصالاتٌ سياسيّة مؤخراً أنّ الجماعة الإسلاميّة في لبنان تنوي الانخراط في "حراكٍ نيابيّ" جديد في دائرة الشوف - عاليه، عنوانه "تشكيل لوائح انتخابيّة" في وجهِ أقطابٍ سياسيين آخرين.

وقالت مصادر سياسيّة فاعلة على خطّ الانتخابات إنّ "الجماعة تسعى لتأليف لائحة مستقلة عن الأحزاب الأخرى بعد عدم القبول بأي مرشح منها ضمن أي لائحة".

ولفتت المصادر أنّ "عدم تبني مرشحين للجماعة الإسلامية في اللائحة التي يدعمها رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في الشوف - عاليه، دفع بالحزب الديني للتواصل مع أطراف عديدة من أجل التشاور والاتفاق على تحالفٍ سياسيّ، لكن هذا الأمر لم يثمر عن أي نجاح".

بدورها، أكّدت المصادر أنّ اللائحة التي تنوي الجماعة تشكيلها ستنضوي تحت عنوان "مجابهة قوى السلطة"، لكن مصادر أخرى أبدت استغرابها من هذا التوجه، إذ أنه كان سيتعارض تماماً مع خطوة التحالف مع أحزابٍ تشكل عصب السلطة.

في المقابل، رأت المصادر أنّه من حق الجماعة الحصول على مقعد نيابيّ يمثلها، لكن هذا الأمر مرتبطٌ بتحالفات عريضة وواسعة من شأنها أن تقدم للجماعة الإسلامية خدمة الدخول إلى الندوة البرلمانية من جديد.

 

 

 

 

 

 

المصدر: لبنان 24

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خاص

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