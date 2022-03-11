عبدالله: لن نسمح لأي كان بالتطاول على تاريخنا وتضحياتنا وشهدائنا

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "مع كل تقديرنا واحترامنا للرأي الآخر، وتمسكنا وحرصنا على غنى التنوع، لن نسمح لأي كان، القديم منه والجديد، بالتطاول على تاريخنا وتضحياتنا وشهدائنا ومناضلينا. إحجامنا عن المهاترات والسجالات، لا يعني أننا لا نعرف ارتهاناتكم وخلفياتكم وأهدافكم وعيوبكم. الناس هي الحكم".

مع كل تقديرنا وأحترامنا للرأي الآخر ،

وتمسكنا وحرصنا على غنى التنوع،

لن نسمح لأي كان، القديم منه والجديد،

التطاول على تاريخنا وتضحياتنا وشهدائنا

ومناضلينا.

إحجامنا عن المهاترات والسجالات،

لا يعني أننا لا نعرف ارتهاناتكم وخلفياتكم

وأهدافكم وعيوبكم......

الناس هي الحكم ! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) March 11, 2022