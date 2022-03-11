لبنان

عبدالله: لن نسمح لأي كان بالتطاول على تاريخنا وتضحياتنا وشهدائنا

Lebanon 24
11-03-2022 | 01:47
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 غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "مع كل تقديرنا واحترامنا للرأي الآخر، وتمسكنا وحرصنا على غنى التنوع، لن نسمح لأي كان، القديم منه والجديد، بالتطاول على تاريخنا وتضحياتنا وشهدائنا ومناضلينا. إحجامنا عن المهاترات والسجالات، لا يعني أننا لا نعرف ارتهاناتكم وخلفياتكم وأهدافكم وعيوبكم. الناس هي الحكم".
 
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