القاضية حمدان أصدرت القرار الإتهامي بجريمة التفجير الإرهابية في حارة حريك

أصدرت قاضية التحقيق لدى المجلس العدلي رؤى حمدان القرار الإتهامي في جريمة التفجير الإرهابية التي وقعت في حارة حريك في العام 2014.

وقد ورد في متن القرار أن المدعى عليهم: عمر.أ، نعيم.م،عمر.ص، أحمد.ط، نايف.ز.د، محمد.ع.ز، علي.ح، نواف.ح، محمد.ح، محمد.غ، علاء.إ، رائد.ج، بلال.خ.د ورمان.أ، وكل من يظهره التحقيق، أقدموا على الإنتماء الى تنظيم مسلح (داعش) بهدف القيام بأعمال إرهابية، فتم شراء سيارة من نوع غراند شيروكي ونقلها الى سوريا وتفخيخها، ثم إعادتها الى لبنان وتسليمها في بيروت الى الإنتحاري قتيبة الصاتم، الذي قادها الى محلة حارة حريك- الشارع العريض، وقام بتفجير نفسه في منطقة سكنية بتاريخ 2/1/2014، ما أدى الى إستشهاد وجرح عدد كبير من الأشخاص، والى تدمير الكثير من الأبنية، والى إلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنشآت وبالممتلكات العامة والخاصة وبالسيارات والآليات، معرضين بذلك أمن الدولة الخطر.

وقد تمثلت الأضرار البشرية بإستشهاد ستة مواطنين هم: إيمان محمد حجازي، ملاك علي زهوة، عدنان علي عوالي، علي حسين خضرا وعباس علي كرنيب(جميعهم لبنانيون).