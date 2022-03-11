القطاع الفندقي ينزف: إقفال في بيروت.. وحركة ناشطة في منطقتين

انعكست الأزمة الروسية ـ الأوكرانية على مختلف القطاعات في لبنان، ومن بينها القطاع الفندقي الذي يعاني أصلا من أزمة نتيجة الأحداث التي مرّ بها لبنان في السنتين الماضيتين.

ومع ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً وفي لبنان، يُعاني القطاع الفندقي من مشكلة تأمين مادة المازوت التي يستهلكها 24 ساعة على 24 ما سيدفع بإدارات الفنادق إلى رفع الأسعار أو إلى الإقفال نهائياً.

وتُشير معلومات إلى ان 20 فندقا أقفل أبوابه في بيروت في الفترة الأخيرة الا ان الحركة لا زالت ناشطة في المناطق الجبلية ولاسيما في كفرذبيان وفقرا وسيتمدد موسم التزلج فيهما مع استمرار تساقط الثلوج في الأيام المُقبلة ما سيؤثر إيجاباً على الحركة الاقتصادية في هاتين المنطقتين.