لبنان

الفروج المشوي واللوبياء: اسعار قياسية "والخير لقدام"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-03-2022 | 03:30
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سجلت أسعار الدواجن ارتفاعاً جديداً بسبب التقلبات في سعر الدولار بالسوق الموازية.
وحالياً، فقد بلغ سعر كيلو الفروج النيء 80 ألف ليرة بعدما كان سعره يتراوح بين 45 و60 ألف ليرة. 
ونظراً لهذا الأمر، فقد اضطرت بعض المتاجر لتسعير الفروج المشوي (2 كيلو) بـ250 ألف ليرة، علماً أن تكلفته تبدأ من 160 ألف ليرة، والسعر هذا لا يشمل الغاز والمصاريف التشغيلية الأخرى.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة من أحد محال الخضار في بيروت تظهر سعر كيلو اللوبياء، الذي بلغ  الـ100 الف ليرة، فيما تخطاه في محال أخرى.
وأشارت المعلومات الى أن أسعار الخضار والفواكه ستشهد ارتفاعاً كبيراً في الشهرين المقبلين، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
ووفق" بورصة الخضار والفواكه"فان سعر كيلو اللوز الاخضر قد بلغ أكثر من نصف مليون ليرة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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