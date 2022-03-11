المشوار صار "بدو الف حساب"

يتخوف أصحاب المواقع السياحية والمطاعم والأكواخ التي تٌستأجر، لا سيما الموجودة في المناطق البعيدة عن بيروت، من إنخفاض عدد الزبائن مع بداية فصل الربيع والموسم، بفعل ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير.فبدل الذهاب الى منطقة بعيدة، قد يلجأ هؤلاء الاشخاص الى اختيار منطقة قريبة يكلفهم الوصول اليها أقل من صفيحة بنزين، علما ان اصحاب هذه الاماكن السياحية لديهم تكلفة شهرية باهظة بين مازوت وكهرباء وغيرها من المدفوعات.