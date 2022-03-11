لبنان

وجوه تلفزيونية جديدة.. "عدّة الانتخابات"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-03-2022 | 03:45
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لاحظ الكثير من المتابعين أن وجوهاً  جديدة بدأت تظهر على الشاشات المحلية، بهدف تدريبها لتغطية الانتخابات النيابية، بعدما خسرت العديد من المحطات التلفزيونية مراسليها بسبب الازمة الاقتصادية والهجرة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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