وجوه تلفزيونية جديدة.. "عدّة الانتخابات"

لاحظ الكثير من المتابعين أن وجوهاً جديدة بدأت تظهر على الشاشات المحلية، بهدف تدريبها لتغطية الانتخابات النيابية، بعدما خسرت العديد من المحطات التلفزيونية مراسليها بسبب الازمة الاقتصادية والهجرة.