بسبب اشتداد سرعة الرياح... قرار حازم من ادارة مرفأ طرابلس

أعلنت ادارة مرفأ طرابلس أنه بسبب اشتداد سرعة الرياح التي ستصل ما بين الساعة ٩ و ١١ صباحاً لحوالي ٨٠ الى ٩٠ كلم بالساعة، عن توقف حركة الملاحة وعمل الارصفة وتداول البضائع والسير والتجول على الاقدام في انحاء المرفأ طيلة هذا اليوم الجمعة ١١ آذار.