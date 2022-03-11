معلمة لبنانية تعطي الدورس لطلابها بطريقة غير مألوفة... والتفاعل معها مبهر! (فيديو)

نشرت صفحة "شباب كسروان" عبر فايسبوك، فيديو يظهر معلمة لبنانية تعطي الدروس لتلاميذها بطريقة غنائية وحيوية في احدى مدارس لبنان، حيث يتفاعلون معها بطريقة مبهرة، وأرفقت الصفحة الفيديو بالتعليق التالي: "طريقة مميزة جدا من المعلمة داليا شهوان والتي حفّزت التلامذة وجعلتهم يعشقون الدرس في ظل وضع تعليمي صعب".