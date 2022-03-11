لبنان

معلمة لبنانية تعطي الدورس لطلابها بطريقة غير مألوفة... والتفاعل معها مبهر! (فيديو)

Lebanon 24
11-03-2022 | 02:25
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نشرت صفحة "شباب كسروان" عبر فايسبوك، فيديو يظهر معلمة لبنانية تعطي الدروس لتلاميذها بطريقة غنائية وحيوية في احدى مدارس لبنان، حيث يتفاعلون معها بطريقة مبهرة، وأرفقت الصفحة الفيديو بالتعليق التالي: "طريقة مميزة جدا من المعلمة داليا شهوان والتي حفّزت التلامذة وجعلتهم يعشقون الدرس في ظل وضع تعليمي صعب".
 
 

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