لبنان

توفي في مكان عمله في احد مطاعم جبيل.. هذا ما حصل مع إبن بلدة وادي خالد (صورة)

Lebanon 24
11-03-2022 | 02:41
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توفي الشاب فهد خالد الحمد (ابو احمد) اثر ازمه قلبية اصابته اثناء تواجده مكان عمله في احدى المطاعم في منطقة جبيل ليل امس، وفق مندوبة "لبنان 24".

ويذكر ان المتوفي من بلدة وادي خالد - الهيشه عكار.
 
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