لبنان

رابط مشبوه يصل إلى "واتساب" اللبنانيين.. احذروه فوراً

Lebanon 24
11-03-2022 | 02:54
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يتناقل مواطنون عبر تطبيق "واتساب" رابطاً منسوباً لشركة طيران الشرق الأوسط (MEA)، يُطلب فيه منهم الإجابة عن عدد من الأسئلة للفوز بمبلغ من المال أو هاتف وغير ذلك. وبالفعل، قام بعض المواطنين بالدخول الى الرابط وارساله الى أصدقائهم.
 
مصدر في الشركة أكد لـ"لبنان24" أنّ لا علاقة لها بهذا الرابط الذي يجري تداوله. 
 
وبناء على ما تقدّم، فإنه على المواطنين توخي الدقة وعدم ارسال روابط مشبوهة قبل التحقق من مصدرها.
 
 
 
 
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