رابط مشبوه يصل إلى "واتساب" اللبنانيين.. احذروه فوراً

يتناقل مواطنون عبر تطبيق "واتساب" رابطاً منسوباً لشركة طيران الشرق الأوسط (MEA)، يُطلب فيه منهم الإجابة عن عدد من الأسئلة للفوز بمبلغ من المال أو هاتف وغير ذلك. وبالفعل، قام بعض المواطنين بالدخول الى الرابط وارساله الى أصدقائهم.

مصدر في الشركة أكد لـ"لبنان24" أنّ لا علاقة لها بهذا الرابط الذي يجري تداوله.