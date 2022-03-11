الرياح القوية تقتلع شجرة من جذورها في ابي سمراء

‎ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن الرياح القوية ادت الى اقتلاع شجرة من جذورها من امام مدرسة البيان في منطقة ابي سمراء - طرابلس.



‎ويذكر ان رياح قوية تشهدها مدينة طرابلس منذ ليل امس.