لبنان

الرياح القوية تقتلع شجرة من جذورها في ابي سمراء

Lebanon 24
11-03-2022 | 02:51
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‎ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن الرياح القوية ادت الى اقتلاع شجرة من جذورها من امام مدرسة البيان في منطقة ابي سمراء - طرابلس.

‎ويذكر ان رياح قوية تشهدها مدينة طرابلس منذ ليل امس.
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