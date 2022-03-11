قفزة جديدة لسعر البنزين اليوم في لبنان.. إليكم كم بلغ

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، اليوم الجمعة، جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، وقد جاء على النحو التالي:بنزين 98 أوكتان: 473 ألف ليرة لبنانية (زيادة 23 ألف ليرة عن السعر السابق)بنزين 95 أوكتان: 463 ألف ليرة لبنانية (زيادة 16 ألف ليرة عن السعر السابق)ديزل (مازوت): 489 ألف ليرة لبنانية (زيادة 29 ألف ليرة عن السعر السابق)الغاز: 311 ألف ليرة لبنانية (زيادة 9 آلاف ليرة عن السعر السابق).