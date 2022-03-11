مشعوذ يهدّد مديّرية أمن الدولة بأرواح شريرة...فما القصة؟

وردت لمديرية أمن الدولة -مكتب بعلبك، معلومات عن ابتزاز السوري عبد الكريم ش. للمواطنين اللبنانيين، زاعماً امتلاكه لقدرات خارقة، واستحضار للأرواح أو ما شابه. وبعد اتصال أمن الدولة به، رفض الحضور إلى مكتبهم مهدداً إياهم بأرواح تدافع عنه، وعلى الأثر اعتقلته دورية لأمن الدولة وأودع السجن رهن التحقيق، بعد أخذ إشارة القضاء المختص.