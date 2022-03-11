لبنان

خبرٌ جديد عن الخبز.. إليكم آخر المستجدات

Lebanon 24
11-03-2022 | 03:39
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أكّد رئيس تجمع أصحاب المطاحن أحمد حطيط أنه "لا أزمة طحين أو قمح في الوقت الراهن"، مشيراً إلى أنّ "المخزون الموجود الآن يكفي لشهر ونصف على الأقل".
وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أوضح حطيط أنه "لا مفرّ من ارتفاع سعر ربطة الخبز طالما تشهد أسعار القمح والنفط ارتفاعاً عالمياً".
وأكّد حطيط أنه "يتمّ تسليم كل أنواع الطحين الى الأفران"، داعياً المواطنين الى عدم التهافت وتخزين الخبز لأن ذلك من شأنه أن يخلق أزمة.
مع هذا، فقد شدّد حطيط على أن مسألة امتناع بعض المطاحن عن بيع الطحين أخذت طريقها الى الحل، كاشفاً عن حلول كثيرة يتم العمل عليها لتفادي الأزمة بعد مهلة الشهر ونصف، وقال: "وزير الاقتصاد يعمل على أكثر من خط وهناك مناقصة تم تقديمها من قبل مجلس الوزراء يجري العمل عليها سيتم من خلالها استيراد خمسين ألف طن".
 
 
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