خبرٌ جديد عن الخبز.. إليكم آخر المستجدات

أكّد رئيس تجمع أصحاب المطاحن أحمد حطيط أنه "لا أزمة طحين أو قمح في الوقت الراهن"، مشيراً إلى أنّ "المخزون الموجود الآن يكفي لشهر ونصف على الأقل".

وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أوضح حطيط أنه "لا مفرّ من ارتفاع سعر ربطة الخبز طالما تشهد أسعار القمح والنفط ارتفاعاً عالمياً".

وأكّد حطيط أنه "يتمّ تسليم كل أنواع الطحين الى الأفران"، داعياً المواطنين الى عدم التهافت وتخزين الخبز لأن ذلك من شأنه أن يخلق أزمة.