لبنان

بالصوَر... شاروق في عرض البحر قبالة مدينة صور

Lebanon 24
11-03-2022 | 03:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن ظهور شاروق في عرض البحر، قبالة مؤسسات الإمام الصدر واستراحة مدينة صور السياحية.
 
 
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