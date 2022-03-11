تحذير من القوى الأمنية.. هذا ما طلبته من المواطنين

دعت غرفة التحكم المروري في تغريدة عبر "تويتر" المواطنين الى عدم ركن مركباتهم بالقرب من الاشجار او اللوحات الاعلانية او التوقف بالقرب من الشواطئ وعدم التوجه الى المناطق الجبلبة قبل الاستعلام عن حالة الطرقات حرصا" على السلامة العامة، نظرا للطقس العاصف وسرعة الرياح.