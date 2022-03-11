لبنان

بشأن تسعيرة المولدات ووضع الكهرباء.. هذا ما سيحصل

Lebanon 24
11-03-2022 | 03:51
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أكدت الخبيرة في مجال حوكمة الموارد الطبيعية لوري هايتايان أنّ الأزمة الروسية - الأوكرانية لا تتعلق بالنفط وحسب، مشيرة إلى أنه "في المقابل كلما زادت العقوبات، كلما انعكس ذلك على أسعار النفط عالمياً". 
 
وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، كشفت هايتايان أنه "لا يوجد سقف محدد لسعر برميل النفط طالما أن الأزمة ما زالت مفتوحة"، لافتة إلى أنّ "أسعار المحروقات في لبنان تتأثر حكما بالارتفاع العالمي الأمر الذي سينعكس أيضاً على وضع الكهرباء وتسعيرة المولدات الذي قد تزداد".
وعن ترسيم الحدود البحرية واتجاه لبنان الى رفض عرض الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، اعتبرت هايتايان أنه من الجيد إعادة النظر بعرض الوسيط الأميركي، داعية الى التمسك بالاستراتيجية الأولى عبر المطالبة بالخط 29 وإعادة طرحها على طاولة المفاوضات. 
 
 
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