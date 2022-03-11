توضيح من شركة طيران الشرق الأوسط..هذا ما جاء فيه!

اعلنت دائرة العلاقات العامة في شركة طيران الشرق الأوسط، في بيان انه "يتم تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي توهم المتلقي بأن شركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية تقدم جائزة مالية مقابل مشاركة الاعلان مع 100 شخص. يهم الشركة أن تعلن ان هذا الموضوع مفبرك وعار من الصحة شكلا و مضمونا. ان الشركة اذ تستنكر هذا العمل، وتؤكد حقها القانوني بالرد على الادعاءات الكاذبة والمضللة للرأي العام واللجوء الى القضاء المختض. فاقتضى التوضيح".