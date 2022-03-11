لبنان

توضيح من شركة طيران الشرق الأوسط..هذا ما جاء فيه!

Lebanon 24
11-03-2022 | 03:51
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اعلنت دائرة العلاقات العامة في شركة طيران الشرق الأوسط، في بيان انه  "يتم تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي توهم المتلقي بأن شركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية تقدم جائزة مالية مقابل مشاركة الاعلان مع 100 شخص. يهم الشركة أن تعلن ان هذا الموضوع مفبرك وعار من الصحة شكلا و مضمونا. ان الشركة اذ تستنكر هذا العمل، وتؤكد حقها القانوني بالرد على الادعاءات الكاذبة والمضللة للرأي العام واللجوء الى القضاء المختض. فاقتضى التوضيح".
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