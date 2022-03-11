لبنان

إمام في الميناء يطلب من المصلين عدم الحضور الى المسجد لآداء صلاة الجمعة لهذا السبب!

Lebanon 24
11-03-2022 | 04:10
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طلب إمام مسجد الشكر في مدينة الميناء، الشيخ ماجد الدرويش من المصلين عدم الحضور الى المسجد لآداء صلاة الجمعة.

وقال الشيخ ماجد الدرويش في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك" قائلاً: "لطفا صلوا في مساجد أخرى.. السادة المصلين في مسجد الشكر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسبب الجو العاصف جدا، وبسبب وجود المسجد على شاطئ البحر مباشرة، فإنه يتعذر علينا فتح أبواب المسجد، حرصاً على سلامة السادة المصلين".
 
 
 
 
 



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