نقابة مالكي معامل تعبئة الغاز المنزلي لوحت بالاضراب والاقفال!

عقدت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان برئاسة انطوان يمين اجتماعا تناولت فيه، بسحب بيان، "الأوضاع الاقتصادية التي لها مردود سلبي على معاملنا".وقال البيان: "في ظل عدم التزام وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفظ المسؤولية تجاه مؤسساتنا بعدم لحظ جعالة لأصحاب المعامل والارتفاع بسعر الدولار، لأن الوزارة تلحظ تسعيرة للجعالة على سعر منصة صيرفة واكثرية المصارف لا تبيع معامل التعبئة على سعر صيرفة، وارتفاع الدولار العشوائي يسبب لنا خسائر فادحة لم نستطع تحملها وبعض المعامل في المحافظات مقفلة، عدا عن ذلك الكلفة التشغيلية من مادة المازوت اذا وجدت، وصيانة وأجور عمال، ورغم هذه المأساة، تفرض الوزارة على المواطن دفع 100 دولار فريش لقاء تبديل قوارير ومن أكثر من عام ونصف العام، لم نتسلم قوارير جديدة".وختم: "أمام هذا الواقع الأليم، تدعو النقابة إلى جمعية عمومية الأسبوع المقبل لشرح واقعنا للرأي العام والمسؤولين، وسندعو الى إضراب وإقفال المعامل في لبنان حتى سماع صوتنا".