بالأرقام والتفاصيل.. لهذه الأسباب ارتفع سعر البنزين اليوم

قال عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس إنّ "انعكاسات الحرب الروسية - الأوكرانية والأزمة التي نتجت عنها بارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، ما زالت تؤثر على أسعار المحروقات في لبنان"، موضحاً أنّ "كل الوقائع القائمة تزيد الأعباء على الاقتصاد المحلي وعلى المواطنين".

وفي تصريحٍ له، أشار البراكس إلى أنّه "في جدول تركيب أسعار المحروقات الذي صدر اليوم، رفع مصرف لبنان سعر صرف الدولار المؤمن من قبله وفقاً لمنصة صيرفة لاستيراد 85% من البنزين، من 20200 إلى 20900 ليرة لبنانية".

وأضاف: "أما سعر صرف الدولار المعتمد في الجدول لاستيراد 15% من البنزين، فقد ارتفع بدوره من 20707 الى 21457 ليرة".