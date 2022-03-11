بسبب الاحتكار... دهم مؤسسات ومحال تجارية في هذه المنطفة!

دهمت قوة من أمن الدولة - مكتب الزهراني، المؤسسات التجارية ومحال السوبرماركت في المنطقة التي تحتكر البضائع ووجهت إنذارات وسطرت محاضر ضبط في حق المخالفة منها.



في تفاحتا، سطرت الدورية محضر ضبط في حق "سوبرماركت الجيزة"، بسبب عدم إعلان أسعار السلع، كذلك سطرت محضرا في حق "سوبرماركت الهادي" بسبب احتكارها الزيت والتمنع عن بيعه للمواطنين. وفي العاقبية، أوقف صاحب "سوبرماركت عز الدين" بعد أخذ إشارة القضاء، بسبب اكتشاف مخزن يحوي كمية كبيرة من الزيوت النباتية والسكر، بهدف الاحتكار وتحقيق أرباح طائلة، وبعد تعهده ببيع المواد كافة، أخلي وسطر محضر ضبط في حقه".