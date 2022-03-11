لبنان

لليوم الثالث على التوالي... شبكة تاتش مقطوعة في هذه المنطقة!

Lebanon 24
11-03-2022 | 04:30
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افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام في الهرمل "انه لليوم الثالث على التوالي ما زالت شبكة الخلوي touch مقطوعة في الهرمل والبقاع الشمالي وجميع القرى حتى الحدود السورية.
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