لليوم الثالث على التوالي... شبكة تاتش مقطوعة في هذه المنطقة!

افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام في الهرمل "انه لليوم الثالث على التوالي ما زالت شبكة الخلوي touch مقطوعة في الهرمل والبقاع الشمالي وجميع القرى حتى الحدود السورية.