هذه هي الزيادة المتوقعة على سعر كيلو اللحمة!

هاجس جديد يُضاف الى مخاوف اللبنانيين من استمرار الازمة الاقتصادية والغذائية الحادة التي يعاني منها لبنان، بعد تحذير نقابة تجار ومستوردي اللحوم من إقفال المزارع ومستودعات اللحوم والتوقف عن الاستيراد. يأتي ذلك تزامناً مع عدم الاستقرار في سعر صرف الدولار بحسب السوق الموازية من جهة، وأزمة المحروقات العالمية من جهة ثانية، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث بدأ التخوف من خلو موائد اللبنانيين من اللحوم والدجاج.في حديث لـ"لبنان 24" اكدّ أمين سر نقابة تجار اللحوم في لبنان، خليل نعمة أنّه "لا يوجد أزمة لحوم من حيث انقطاعها، بل الازمة في التغيير بالأسعار"، عازياً ذلك الى سعر صرف الدولار في السوق الموازية وارتفاع أسعار النفط عالمياً. وعن البيان الأخير الصادر عن النقابة وتأكيد بعض التجار انّنا أمام أزمة كبيرة قد تؤدي الى اقفال المزارع ووقف الاستيراد، أجاب نعمة: "بعض التجار يمارسون الضغط على مصرف لبنان من أجل تسديد المستحقات المتأخرة لصالح الموردين والتي تعود إلى الفترة التي كانت فيها اللحوم مدعومة، وهذا حقهم الطبيعي، ولكن أعود وأكرر بأنّ اللحوم لن تنقطع من على موائد اللبنانيين".وعن الأسعار، رجح نعمة أن نشهد في الأيام المقبلة ارتفاعاً في سعر اللحوم، "بزيادة قد تصل من 20 الى 30 الف ليرة، وليس كما يتم الحديث عن وصول سعر كيلو اللحمة الى 500 الف ليرة".