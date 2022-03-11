لبنان

نائبٌ بارز في "المستقبل" يعلن عزوفه عن الترشح للانتخابات.. من هو؟

Lebanon 24
11-03-2022 | 04:41
A-
A+
Doc-P-929477-637825963859155412.jpg
Doc-P-929477-637825963859155412.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب محمد الحجار، اليوم الجمعة، عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة. 
 
وفي بيانٍ صدر عنه، أشار الحجار إلى أنه "أعلم الرئيس سعد الحريري في شهر تموز من العام الماضي برغبته بعدم الترشح لدورة جديدة، لكن الأخير طلب منه حينها التريث بقراره".
 
ولفت الحجار إلى أن قراره بعدم الترشح جاء التزاماً بقرار الرئيس سعد الحريري المرتبط بتعليق العمل السياسي وعدم مشاركة تيار "المستقبل" في الانتخابات النيابية، وأضاف: "على الرغم من ترك الرئيس الحريري الحرية لنواب كتلة المستقبل للترشح أو عدمه، ولكنه في خطابه الأخير أكد أنه لن يترشح شخصياً لا هو و لا أي أحد من عائلته. و كعضو مؤسس في تيار المستقبل، و كمواكب لعمل الرئيس رفيق الحريري منذ ثمانينيات القرن الماضي، فإن لي الشرف أن أعتبر نفسي من هذه العائلة".
 
وختم: "وبالتالي فقد كان من الصعب عليّ جداً، لا بل من المستحيل، خلع هذه الهوية العائلية والحزبية التي أعتز بها، خاصة و أن الترشح كان سيستلزم الإستقالة من تيار المستقبل".
 
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:09 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-03-11
04:58 | 2022-03-11
05:01 | 2022-03-11
08:12 | 2022-03-11
08:10 | 2022-03-11
08:05 | 2022-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website