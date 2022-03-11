نائبٌ بارز في "المستقبل" يعلن عزوفه عن الترشح للانتخابات.. من هو؟

أعلن عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب محمد الحجار، اليوم الجمعة، عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة.

وفي بيانٍ صدر عنه، أشار الحجار إلى أنه "أعلم الرئيس سعد الحريري في شهر تموز من العام الماضي برغبته بعدم الترشح لدورة جديدة، لكن الأخير طلب منه حينها التريث بقراره".

ولفت الحجار إلى أن قراره بعدم الترشح جاء التزاماً بقرار الرئيس سعد الحريري المرتبط بتعليق العمل السياسي وعدم مشاركة تيار "المستقبل" في الانتخابات النيابية، وأضاف: " على الرغم من ترك الرئيس الحريري الحرية لنواب كتلة المستقبل للترشح أو عدمه، ولكنه في خطابه الأخير أكد أنه لن يترشح شخصياً لا هو و لا أي أحد من عائلته. و كعضو مؤسس في تيار المستقبل، و كمواكب لعمل الرئيس رفيق الحريري منذ ثمانينيات القرن الماضي، فإن لي الشرف أن أعتبر نفسي من هذه العائلة".