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لبنان
رياح قطبية وثلوج على الـ700 متر..."GRETTA" مستمرة حتى هذا التاريخ!
Lebanon 24
11-03-2022
|
04:50
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وقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً السبت غائماً الى غائم جزئياً مع بقاء درجات الحرارة متدنية، تهطل أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع الـ 800 متر وما فوق نهارا ودون ذلك ليلا، مع حدوث انفراجات اعتبارا من بعد الظهر، كما يحذر من تكون الجليد ليلا على الطرق الجبلية بدءا من ارتفاع 900 متر.
وجاء في النشرة الاتي:
الحال العامة: يستمر تأثير المنخفض الجوي العاصف (GRETTA اللؤلؤة) المصحوب برياح قطبية باردة وامطار غزيرة ورياح شديدة وثلوج على الجبال المتوسطة، والمتمركز حاليا فوق البحر الاسود ويتجه نحو تركيا على الحوض الشرقي للمتوسط، حتى منتصف الاسبوع المقبل حيث تلامس الثلوج الـ 700 متر خلال عطلة نهاية الاسبوع شمالا مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية بمعدل وسطي 6 درجات.
الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، مع رياح شديدة تقارب ال 90 كلم/س مما يستدعي التحذير من تطاير اللوحات الإعلانيّ، اقتلاع الأشجار وارتفاع موج البحر لحدود 4.5 امتار، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا في الفترة الصباحية مترافقة بعواصف رعدية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر ويتدنى مستوى تساقطها لتلامس مساء الـ 700 متر وما دون ذلك شمال البلاد.
السبت: غائم الى غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة متدنية، تهطل أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع الـ800 متر وما فوق نهارا ودون ذلك ليلا، مع حدوث انفراجات اعتبارا من بعد الظهر، كما يحذر من تكون الجليد ليلا على الطرق الجبلية بدءا من ارتفاع 900 متر.
الأحد: غائم جزئيا الى غائم احيانا وانخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار محلية و متفرقة بخاصة شمال البلاد، مع ثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق يتخللها انفراجات خلال النهار, ويتشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية ليلا اعتبارا من ارتفاع 800 متر، لذا يحذر من خطر الانزلاقات.
الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة بحيث تدخل الكتلة الاكثر برودة لتنخقض درجات الحرارة صباح الثلاثاء دون معدلاتها بمتوسط 8 درجات مع احتمال تساقط امطار محلية متقطعة وثلوج تلامس ليلا الـ 900 متر.
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