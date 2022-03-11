رعد: البلد مفلس والشاطر بشطارته

أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة هي المعادلة التي تبقى لب ومحور الإستراتيجية الدفاعية التي تحمي لبنان"، مشددا على أن "كل ما عدا هذا الكلام لا يحمي لبنان".وخلال لقاء سياسي أقيم في بلدة الكفور الجنوبية قال:"بكل صراحة ووضوح، يوجد جيش وشعب ومقاومة سويا سيتصدون لحفظ سيادة لبنان وحمايته من العدوان"، ولفت الى ان "البلد مفلس وبلد الشاطر بشطارته اذا استطاع ان يسرق ولم يره احد، اما عندما تتم المطالبة بتدقيق جنائي في المصرف المركزي (تقوم الدنيا ولا تقعد)"، متسائلا: "لماذا كل طائفة تصلي لطائفة ، هل الحرامي له طائفة أيضا؟ في حين أنه يجب أن يطال التدقيق من يطال".وختم:"إما أن نريد إصلاحا حقيقيا، وإما أن نضحك على بعض. حزب الله لا يريد أن يضحك على أحد، والمرتكب يجب أن يعاقب، وعلى الأقل يجب أن نسترد منه ما أخذه من أموال الناس. لذا إذا أردنا أن نبني دولة تخدم شعبها وتسهر على مصالحه، يجب أن نفكر بهذه الطريقة، فنحن نفكر بهذه الطريقة، ونتمنى ان يفكر غيرنا مثلنا، لنضع يدنا بيده ونتجاوز كل العقبات التي تهدد إقتصادنا وأمننا ووحدتنا وعلاقاتنا الإجتماعية وصورتنا في العالم" .