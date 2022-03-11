لبنان

رعد: البلد مفلس والشاطر بشطارته

Lebanon 24
11-03-2022 | 04:56
A-
A+
Doc-P-929482-637825966903839963.jpg
Doc-P-929482-637825966903839963.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة هي المعادلة التي تبقى لب ومحور الإستراتيجية الدفاعية التي تحمي لبنان"، مشددا على أن "كل ما عدا هذا الكلام لا يحمي لبنان".
 
وخلال لقاء سياسي أقيم في بلدة الكفور الجنوبية قال:"بكل صراحة ووضوح، يوجد جيش وشعب ومقاومة سويا سيتصدون لحفظ سيادة لبنان وحمايته من العدوان"، ولفت الى ان "البلد مفلس وبلد الشاطر بشطارته اذا استطاع ان يسرق ولم يره احد، اما عندما تتم المطالبة بتدقيق جنائي في المصرف المركزي (تقوم الدنيا ولا تقعد)"، متسائلا: "لماذا كل طائفة تصلي لطائفة ، هل الحرامي له طائفة أيضا؟ في حين أنه يجب أن يطال التدقيق من يطال".
 
وختم:"إما أن نريد إصلاحا حقيقيا، وإما أن نضحك على بعض. حزب الله لا يريد أن يضحك على أحد، والمرتكب يجب أن يعاقب، وعلى الأقل يجب أن نسترد منه ما أخذه من أموال الناس. لذا إذا أردنا أن نبني دولة تخدم شعبها وتسهر على مصالحه، يجب أن نفكر بهذه الطريقة، فنحن نفكر بهذه الطريقة، ونتمنى ان يفكر غيرنا مثلنا، لنضع يدنا بيده ونتجاوز كل العقبات التي تهدد إقتصادنا وأمننا ووحدتنا وعلاقاتنا الإجتماعية وصورتنا في العالم" .
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:09 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-03-11
04:58 | 2022-03-11
05:01 | 2022-03-11
08:12 | 2022-03-11
08:10 | 2022-03-11
08:05 | 2022-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website