اجتماعٌ لميقاتي مع "العمالي العام".. هذا ما قيل عن أموال المودعين

إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وفد من الإتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الإتحاد بشارة الأسمر قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي. وضم الوفد نائب الرئيس حسن فقيه، الأمين العام للإتحاد سعد الدين حميدي صقر ورئيس إتحاد نقابات العمال في الشمال شادي السيد.



بعد الإجتماع، صرّح الأسمر بالآتي:

"قمنا بزيارة دولة الرئيس اليوم حيث بحثنا معه الوضع الإقتصادي الصعب الذي تمر به غالبية الشعب اللبناني، لناحية صعوية تأمين السلع الأساسية في هذه المرحلة.

لقد حيينا دولة الرئيس على متابعته الحثيثة لتأمين الأساسيات للشعب اللبناني، وأهمها المشتقات النفطية والقمح والزيوت، كما تحدثنا عن خلية الأزمة التي تشكلت في مجلس الوزراء برئاسة دولة الرئيس ميقاتي وتضم الوزراء المعنيين لمتابعة هذه الأمور لتأمين هذه الحاجات للضرورة القصوى لكل فئات الشعب اللبناني.ومن المهم أيضاً خفض الأسعار ، لأن الأسعار المرتفعة بشكل هائل تنعكس سلباً على اللبنانيين".

أضاف: "لقد تباحثنا أيضاً في الواقع المصرفي، والفجوة الكبيرة التي يشير اليها الخبراء والمصرفيون والتي تكاد تصل الى 75 مليار دولار، والتوجهات التي تُحكي عن تحميلها للمودعين، وهو ما يرفضه الإتحاد العمالي العام رفضاً قاطعاً.

لقد سمعنا تطمينات من دولة الرئيس بشأن الحفاظ على أموال صغار المودعين، كما سمعنا أرقامنا يمكننا أن نقول بإنها قد تكون مقبولة، إنما لمزيد من الحوار حول تأمين أموال صغار المودعين التي تصل الى ما يقارب 93% من الأموال المودعة في المصارف، وعدم تحميل المودعين وزر هذا الوضع السيء الى وصلنا اليه، والإنهيار والفجوة الكبيرة التي تحدثنا عنها".

وختم قائلاً: "كما تشكرنا دولة الرئيس على رعايته لإجلاء اللبنانيين من أوكرانيا، وقد كانت عملية ناجحة وقد تمت بسلام بإشراف الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير".