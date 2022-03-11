لجميع الموظفين والعسكريين.. إليكم هذا الخبر عن المساعدة الاجتماعية

علم "لبنان24" إنّ "الدفعة الثانية من المساعدة الاجتماعية المخصصة لموظفي القطاع العام والأسلاك العسكرية، قد وصل إلى الحسابات في مختلف المصارف".

ووفقاً للمعلومات، فإنّ قيمة الدفعة الثانية تناهز مليون و400 ألف ليرة لبنانية، وبات بإمكان الموظفين تقاضيها من المصارف كالمُعتاد.