لبنان

لجميع الموظفين والعسكريين.. إليكم هذا الخبر عن المساعدة الاجتماعية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-03-2022 | 05:01
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علم "لبنان24" إنّ "الدفعة الثانية من المساعدة الاجتماعية المخصصة لموظفي القطاع العام والأسلاك العسكرية، قد وصل إلى الحسابات في مختلف المصارف". 
ووفقاً للمعلومات، فإنّ قيمة الدفعة الثانية تناهز مليون و400 ألف ليرة لبنانية، وبات بإمكان الموظفين تقاضيها من المصارف كالمُعتاد.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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