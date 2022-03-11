لبنان

قطاع المرأة في تيار العزم استضاف المغتربة اللبنانية نجاة الايي

Lebanon 24
11-03-2022 | 05:48
A-
A+
Doc-P-929504-637825994497623547.png
Doc-P-929504-637825994497623547.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 نظم قطاع المرأة في "تيار العزم" لقاء حواريا تفاعليا مع نجاة الايي الطرابلسية المغتربة التي كانت اول من دخلن في عالم  الصناعة الالكترونية في سيليكون فالي في الولايات المتحدة.
 
وأدارت اللقاء الإعلامية رندا بركات التي رحبت بداية باسم قطاع المرأة بالسيدة الايي.
 
ثم تناولت المحاور الاساسية لهذا اللقاء ونبذة عن سيرتها الشخصية والاقتصادية والعلمية، وذلك في مركز العزم الثقافي بيت الفن في طرابلس.
 
وتناولت الايي انطلاقة تجربتها في أميركا من نقطة الصفر وصولا إلى النجاح وتحدثت أيضا عن النجاحات التي حققتها والصعوبات التي واجهتها وعلاقتها بأسرتها .
 
واشارت الى انها "انطلقت في العام 1995 في جوار عمالقة الصناعات التقنية والتكنولوجيا  كأبل وفايسبوك وغوغل وغيرها، لتكون من أولى النساء اللواتي افتتحن شركات التصنيع الالكتروني في المنطقة".
 
واكدت "ان النجاح كان ممزوجا بالعمل الانساني وقد ساهمت شركة Naprotek بابتكارات عدة في المجال العسكري، الصناعي، الطبي، ومجال الاتصالات والتواصل، والروبوتيكس إلى جانب صناعة قطع لصواريخ فضائية وللأقمار الصناعية".
 
وكانت دخلت ابنة طرابلس غمار الأعمال المجتمعية والانسانية أيضا، بحيث فتحت أبواب شركتها أمام الخريجين الجدد لتدريبهم وتمكينهم في قطاع الصناعات الالكترونية. كما كانت من المشجعين الدائمين للمرأة ولدورها الفاعل في عالم الأعمال.

يذكر أن السيدة الايي  توجت من اهم مئة شخصية لبنانية حققت الإبداع والنجاح في بلاد الاغتراب .
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:17 | 2022-03-11
12:16 | 2022-03-11
12:15 | 2022-03-11
12:13 | 2022-03-11
12:07 | 2022-03-11
11:53 | 2022-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website