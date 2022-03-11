لبنان

قبلان: في الانتخابات نحن مع الثنائي الشيعي الوطني ومع المقاومة والتنمية

Lebanon 24
11-03-2022 | 06:10
A-
A+
Doc-P-929512-637826009733109594.png
Doc-P-929512-637826009733109594.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة اعتبر فيها أن "البلد ينتقل به من كارثة إلى كارثة، والخوف من التجار وليس من جيوش الغزاة، والوضع المعيشي أشبه بمجزرة".
 
وأسف لأن "البلد ليس فيه أي وجود للسلطة سوى في قطاع الضرائب والسجون والنيابات العامة، بحيث تكاد تقول بأن الحاكم الفعلي للبلد هو المركزي ومافيا المصارف بالتعاون مع كارتيلات الدواء والنفط والمواد الغذائية. وموقفنا السياسي هو كالتالي: نحن ضد أي خطاب فارغ، ولن نقبل بشعارات ورقية، وابن الذئب يبقى ذئبا، والمطلوب وطن لا مزرعة". موجها خطابه للسياسيين بالقول:"أيها السياسيون، الصريخ لا يوقف تسونامي الفقر والبؤس والجوع، فعليكم بسياسات على الأرض وليس وعودا من وراء المكاتب. الدولة مشلولة جدا، وحمايتها من أوجب الواجبات. ومن غير المسموح أن نفرط بمشروع الدولة، المطلوب منكم إصلاح سياسي، لأن كل الفساد الذي طال البلد سببه الفساد السياسي".
   
وختم: "موقفنا من الانتخابات النيابية، صريح وواضح جدا، والكلام هنا موجه للجميع في الداخل والخارج ولكل الكانتونات الطائفية المرتهنة، نحن مع الثنائي الشيعي الوطني، مع المقاومة والتنمية، وسنؤكد موقفنا هذا في الأيام المقبلة وعلى مساحة الوطن، وسنفوت على مشروع الخارج وسفاراته لعبة الفساد والأرقام وخرائط التمزيق، ونحن أكثر من يفرق بين الحق والباطل، بل أكثر من يفهم لعبة كلمة حق يراد بها الباطل، وسنحمي لبنان عبر حماية الثنائي الوطني، وبكل ثقة أمام الله والناس أقول: حماية هوية لبنان من حماية الثنائي الوطني، والأيام شواهد، وللكلام تتمة، إن شاء الله تعالى".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:17 | 2022-03-11
12:16 | 2022-03-11
12:15 | 2022-03-11
12:13 | 2022-03-11
12:07 | 2022-03-11
11:53 | 2022-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website