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لبنان
قبلان: في الانتخابات نحن مع الثنائي الشيعي الوطني ومع المقاومة والتنمية
Lebanon 24
11-03-2022
|
06:10
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ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة اعتبر فيها أن "البلد ينتقل به من كارثة إلى كارثة، والخوف من التجار وليس من جيوش الغزاة، والوضع المعيشي أشبه بمجزرة".
وأسف لأن "البلد ليس فيه أي وجود للسلطة سوى في قطاع الضرائب والسجون والنيابات العامة، بحيث تكاد تقول بأن الحاكم الفعلي للبلد هو المركزي ومافيا المصارف بالتعاون مع كارتيلات الدواء والنفط والمواد الغذائية. وموقفنا السياسي هو كالتالي: نحن ضد أي خطاب فارغ، ولن نقبل بشعارات ورقية، وابن الذئب يبقى ذئبا، والمطلوب وطن لا مزرعة". موجها خطابه للسياسيين بالقول:"أيها السياسيون، الصريخ لا يوقف تسونامي الفقر والبؤس والجوع، فعليكم بسياسات على الأرض وليس وعودا من وراء المكاتب. الدولة مشلولة جدا، وحمايتها من أوجب الواجبات. ومن غير المسموح أن نفرط بمشروع الدولة، المطلوب منكم إصلاح سياسي، لأن كل الفساد الذي طال البلد سببه الفساد السياسي".
وختم: "موقفنا من الانتخابات النيابية، صريح وواضح جدا، والكلام هنا موجه للجميع في الداخل والخارج ولكل الكانتونات الطائفية المرتهنة، نحن مع الثنائي الشيعي الوطني، مع المقاومة والتنمية، وسنؤكد موقفنا هذا في الأيام المقبلة وعلى مساحة الوطن، وسنفوت على مشروع الخارج وسفاراته لعبة الفساد والأرقام وخرائط التمزيق، ونحن أكثر من يفرق بين الحق والباطل، بل أكثر من يفهم لعبة كلمة حق يراد بها الباطل، وسنحمي لبنان عبر حماية الثنائي الوطني، وبكل ثقة أمام الله والناس أقول: حماية هوية لبنان من حماية الثنائي الوطني، والأيام شواهد، وللكلام تتمة، إن شاء الله تعالى".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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