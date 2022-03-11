وزارة البيئة: فتح أبواب المحميات الطبيعية مجاناً في 19 آذار

أوضح المكتب الاعلامي في وزارة البيئة أنه "بسبب العاصفة التي تطال عدداً من المحميات الطبيعية وخصوصاً في المرتفعات الجبلية تعلن وزارة البيئة فتح ابواب المحميات لمناسبة اليوم الوطني للمحميات الطبيعية مجاناً يوم السبت الواقع في ١٩ آذار الحالي بدلاً من يوم غد السبت تمكيناً للمواطنين من التمتع بجمال هذه المحميات وبوجه لبنان الجميل".