بالاسماء... حظر تصدير المواد الغذائية المصنعة في لبنان حتى إشعار آخر (صور)

أصدر وزير الصناعة جورج بوشكيان القرار رقم 16/1 حظّر فيه "تصدير الموادّ الغذائية المصنّعة في لبنان والمدرجة في جدول مرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، الا بعد الاستحصال على اجازة صادرة عن وزارة الصناعة وموقّعة من وزير الصناعة حصراً تجيز التصدير، وذلك حتى اشعار آخر. ويعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلّغ الى من يلزم.

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