عون استقبل هاونشتاين لمناسبة تسلمها مسؤولياتها الجديدة

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، ميلاني هاونشتاين لمناسبة تسلمها مسؤولياتها الجديدة.