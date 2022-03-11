لبنان

اعمال السرقة تتكرر وفي أكثر من منطقة (صور)

Lebanon 24
11-03-2022 | 06:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من اللصوص على محاولة سرقة أحد محال بيع المعجنات " أم ماريو" في بلدة رحبة العكارية.
 
وفي التفاصيل حاول اللصوص خلع الأبواب الحديدية، لكنهم لم يتمكنوا. وفروا سريعا الى جهة مجهولة.
 
 
 
 
 
 
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